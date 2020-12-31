توتنهام لا يريد شراء بيل

دوليه

كشف تقرير صحافي انكليزي، أول من أمس، عن موقف توتنهام من التعاقد مع غاريث بيل بشكل نهائي، عقب نهاية فترة اعارته. وانتقل بيل الى توتنهام، مطلع هذا الموسم، قادما من ريال مدريد، على سبيل الاعارة، مع أحقية الشراء. وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فان ريال مدريد لن يمانع رحيل بيل الى توتنهام بشكل نهائي، لكن المفاجأة تكمن في قرار «السبيرز» بالتراجع عن شراء النجم الويلزي. ولم يحدث بيل التأثير المنتظر منه مع توتنهام، منذ عودته الى ناديه السابق، خاصة أن الاصابات أبعدته عن العديد من المباريات.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ان بيل سيغيب «عدة أسابيع» بعد اصابته على مستوى عضلة الساق السفلية، في المباراة التي انتصر فيها السبيرز على ستوك سيتي في كأس الرابطة.

وشارك بيل مع توتنهام حتى الآن في 11 مباراة فقط، في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف.

