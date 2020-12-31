انتكاسة جديدة لبرشلونة

دوليه

انتكس برشلونة مجددا وأنهى العام 2020 بتعادل مخيب أمام ضيفه ايبار 1-1 في غياب نجمه وقائده الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي أول من أمس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني.وقدم النادي الكاتالوني عرضا مخيبا وأفلت من خسارة تاريخية أمام ايبار الذي كان في طريقه لتحقيق فوزه الاول على برشلونة في 13 مباراة جمعت بينهما حتى الان عندما تقدم بهدف لقائده انريكي كيكي غارسيا (57)، لكن البديل الفرنسي عثمان ديمبيلي أنقذه من الخسارة الخامسة هذا الموسم بادراكه التعادل بعد 10 دقائق.وهو التعادل الأول لايبار في كامب نو بعد ست هزائم في زياراته الست السابقة الى برشلونة، والثاني في تاريخ مواجهاتهما بعد الاول 2-2 بملعبه «ايبوروا البلدي» في 19 مايو 2019، مقابل 11 خسارة.وفرط برشلونة الذي حقق بداية موسم كارثية، في انتزاع المركز الثالث مؤقتا من ريال سوسييداد الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو اليوم في ختام المرحلة، أو الرابع على الأقل من فياريال الذي خسر امام اشبيلية 0-2 قبل ساعتين، فسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة وبقي سادسا برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط خلف غريميه التقليديين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو مدريد المتصدرين، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل. وخيب ايبار آمال برشلونة الذي بدا مدربه الهولندي رونالد كومان وكأنه ضامنا النقاط الثلاث أمام صاحب المركز السابع عشر في الليغا، فمنح راحة ليومين اضافيين لنجمه وقائده ميسي الذي تابع المباراة من المدرجات بعد عودته الاثنين مع عائلته من الارجنتين حيث احتفل بعيد الميلاد، وأبقى على الثلاثي سيرجيو بوسكيتس والبرازيلي فيليبي كوتينيو وديمبيلي على دكة البدلاء قبل ان يدفع بهم في الشوط الثاني.

وقال كومان «في الشوط الاول، واجهتنا مشاكل في اخراج الكرة، لم نحاول البحث عن (الدنماركي) مارتن برايثوايت بين الخطوط، كانت هناك امكانيات، خاصة كرات ساقطة، لكنني لا أعرف لماذا، ربما بدافع الخوف ... نعلم أن فترة انتقالية جارية في الفريق، أيضا بسبب الاصابات». وضغط برشلونة من البداية وحصل على ركلة جزاء أكدها حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» اثر عرقلة المدافع الاوروغوياني رونالد اراوخو من طرف المدافع بيدرو بيغاس وايدو اكسبوزيتو اثر ركلة ركنية، فانبرى لها برايثوايت بجوار القائم الايمن (8).

وعوض برايثوايت اهدار ركلة الجزاء بافتتاحه التسجيل اثر تمريرة عرضية من جونيور فيربو لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل (25). وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لداميان كاسيور من ركلة حرة مباشرة (35).

ودفع كومان بديمبيلي مكان الاميركي سيرجينيو ديست مطلع الشوط الثاني، وأهدر الدولي الفرنسي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من بيدري فانفرد بالحارس الصربي ماركو دميتروفيتش وسددها في جسمه لترتد الى الهولندي فرينكي دي يونغ فلعبها سهلة بين يدي الحارس (56). ورد ايبار مباشرة عندما خطف غارسيا كرة من اراوخو في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وانفرد بالحارس تير شتيغن ولعبها من حافة المنطقة زاحفة بيسراه على يمينه (57).

ونجح ديمبيلي في ادراك التعادل بعد دقيقة واحدة عندما استغل تمريرة عرضية داخل المنطقة من فيربو فسددها بيمناه داخل المرمى (67).

