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دوليه

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ميلووكي تفوق على ميامي


بعد يومين على تقديمه أسوأ مباراة له منذ أكثر من عام من حيث نسبة التسجيل من خارج القوس، أمطر ميلووكي باكس سلة مضيفه ميامي هيت وصيف البطل بعدد قياسي من الثلاثيات في طريقه لفوز كاسح 144-97، محققا فوزه الثاني في أربع مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وخلافا لسلسلة مبارياتهما في الدور الثاني للأدوار الاقصائية «بلاي أوف» حين خالف التوقعات وأقصى صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم في طريقه لنيل «لقب» بطل المنطقة الشرقية قبل خسارة نهائي الدوري أمام لوس أنجليس ليكرز، وجد هيت نفسه عاجزا أول من امس أمام ضيفه حتى وصل الفارق بينهما الى 51 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 47. وكان التسديد من خارج القوس مفتاح الفوز الثاني لباكس في أربع مباريات حتى الآن، اذ حقق رقما قياسيا بتسجيله 29 ثلاثية من أصل 51 محاولة. ورغم نجاحه في تحقيق «تريبل دابل» في مشاركته الثالثة مع فريقه الجديد واشنطن ويزاردز، سقط راسل وستبروك ورفاقه أمام شيكاغو بولز 105-107.
وخلافا لوستبروك، كان الـ«تريبل دابل» الذي حققه جوليوس راندل (28 نقطة مع 12 متابعات و11 تمريرة حاسما)، مؤثرا اذ لعب دورا أساسيا في قيادة نيويورك نيكس لالحاق الهزيمة الأولى بكليفلاند كافالييرز بالفوز عليه 95-86.


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