كييل هزم برشلونة في نهائي «أبطال اليد»

دوليه

ألحق كييل الألماني الهزيمة بالبطل التاريخي برشلونة الاسباني وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد. وحسم كييل الذي فاز آخر مرة بلقب دوري الأبطال في 2012 المباراة النهائية التي أقيمت في كولن بفارق خمسة أهداف 33 -28 أول من أمس ليحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه. ولم يتمكن برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (9) من مجاراة كييل وفشل في اعادة اللقب الى خزائنه للمرة الأولى منذ 2015، علما أنه يحتل المركز الثاني للمرة الخامسة في تاريخه. وأنهى كييل الشوط الأول لصالحه 19 – 16 قبل أن يواصل أفضليته في الثاني ويحسم المواجهة بفارق خمسة أهداف.