هيئة التحكيم.. متى؟

محلية

بداية نتمنى ان يكون عام 2021 عام سعادة واستقرار صحيا ورياضيا وسياسيا..... ما زلنا ننتظر متى تبدأ هيئة التحكيم الرياضي بعملها القانوني بشأن المشاكل التي تواجه بعض الاندية في امور اداراتها القانونية والاعتراضات على بعض أعمالها؟ والحكومة ممثلة بهيئة الرياضة تعمل من جانب آخر وبدون تنسيق مع هيئة التحكيم في تعديل النظام الاساسي للاندية الرياضية، فمن سيسبق الآخر في حل المشاكل أولا حتى لا تتعثر الجهود الرامية الى اصلاح الوضع الرياضي؟ فهيئة الرياضة مشكورة تبحث عن طريق لتعديل بعض مواد النظام الاساسي للاندية في حين ان هناك مشاكل قضائية (رياضية) تتنظر ان تبدأ هيئة التحكيم في مناقشتها لوضع القرار النهائي لها؟ اذا فيجب ان تنسق هيئة الرياضة مع هيئة التحكيم في النظر او من عدمه في بحث هذه الامور المهملة (بسبب كورونا). ان البحث عن اسلوب لتعديل بعض النظم يحتاج الى تعديل بعض مواد قانون الرياضة 87/2017 قبل الخوض في القضايا المزمع بحثها قريبا... وللأسف فلم تكن الرياضة بندا مهماً لاعضاء مجلس الامة الذي شكل بعض اللجان المؤقتة ولم يشكل لجنة للشباب والرياضة وجعلها تحت مسؤولية اللجنة الصحية والاجتماعية (أعتقد).لذا فالامر الآن بيد رئيس هيئة التحكيم الرياضي ورئيس هيئة الرياضة للتنسيق في هذا الامر بالسرعة الممكنة... وكل عام وانتم بخير 2021.... والله من وراء القصد.

