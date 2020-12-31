الأصفر والأخضر أمام الصليبخات والشباب

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تنتظر القادسية اليوم مواجهة سهلة أمام الصليبخات في الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد التي انطلقت أمس، ويلعب اليوم أيضاً في المجموعة ذاتها العربي مع الشباب والسالمية مع التضامن وكاظمة مع الجهراء.

وتنتظر الجماهير مواجهة «دربي» في دور الثمانية في حال تجاوز العربي الشباب، وتغلب القادسية على الصليبخات، كما يبدو منطقياً أن يلتقي السالمية مع كاظمة في الدور ذاته في حال تغلبهما على التضامن والجهراء اليوم.

ومن المتوقع أن يكرر القادسية تفوقه على الصليبخات بعد أن هزمه في دوري التصنيف قبل اسبوعين بنتيجة 2-0، مع العلم أن الأصفر أنهى المسابقة في الصدارة بينما احتل الصليبخات المركز الأخير. ويوضح هذا التباين بين الفريقين في الترتيب مستوى كل منهما، فالقادسية الذي يقوده الاسباني بابلو فرانكو نجح في الفترة الأخيرة في تحقيق سلسلة انتصارات رغم تعثره في بعض الجولات والتذبذب الذي أصابه في بداية المسابقة. ويسعى القادسية الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز برصيد 9 ألقاب، الى المنافسة على اللقب الذي حققه قبل موسمين، بعد أن ذهب أول القب الموسم الجديد كأس السوبر الى الكويت على حساب العربي.

في المقابل، ظهر الصليبخات بمستوى متراجع رغم تغيير المدرب محمد عبيد واسناد المهمة الى الوطني الآخر ناصر العمران.

واذا كانت مهمة القادسية تبدو سهلة، فان غريمه التقليدي العربي ينتظره اختباراً صعباً في مواجهة الشباب الذي ظهر بمستوى مميز هذا الموسم وأنهى دوري التصنيف في المركز السابع برصيد 22 نقطة وهو الرصيد ذاته الذي يملكه، علماً بان مواجهة الفريقين في المسابقة انتهت بالتعادل السلبي قبل أسبوع في الجولة قبل الأخيرة.

وستشهد مباراة اليوم اليوم الظهور الأول لمدرب العربي الجديد الكرواتي أنتي ميشا والذي تولى المهمة خلفاً للوطنيين أحمد العثمان ويوسف الرشيدي، ويتمنى العرباوية أن تكون بداية المدرب الجديد مختلفة عن سابقيه الاسباني خوان مارتينيز وباسم مرمر الذي توج مع الأخضر بلقب كأس الأمير الموسم الماضي.

وفي مباراة ثالثة يبدو السالمية مرشحاً بقوة لتجاوز التضامن وذلك بعد أيام فوزه الكبير عليه بنتيجة 9-1 في الجولة الأخيرة من دوري التصنيف، وهي المباراة التي سجل فيها البرازيلي باتريك فابيانو 8 أهداف وساعدته على التتويج بلقب هداف المسابقة. ولا شك أن النتيجة القاسية ستلقي بظلالها على اللقاء رغم أن التضامن خاض اللقاء في ظل غياب أكثر من لاعب أساسي.

وقدم السالمية مباريات جيدة وتمكن من الفوز على القادسية والكويت والعربي وأنهى دوري التصنيف في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما احتل التضامن المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

وفي المباراة الأخيرة يتطلع كاظمة الى اجتياز عقبة الجهراء من أجل التأهل الى الدور ربع النهائي، وظهر كاظمة بمستوى جيد في دوري التصنيف مع اعتماده على مجموعة من اللاعبين الشباب تحت قيادة مدربه الاسباني روبرتو بيانكي، وأنهى المسابقة في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما فشل الجهراء في البقاء مع العشرة الكبار بعد أن احتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، رغم تغيير الجهاز الفني وتولي الوطني ماهر الشمري مهمة تدريب الأخيرة.

