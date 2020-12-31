«الممتاز» ينطلق 14 يناير و«الأولى» في 17 منه

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أعلن عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان أن دوري الدرجة الممتازة سينطلق يوم 14 يناير المقبل ، فيما سيبدأ دوري الدرجة الأولى يوم 17 يناير.

وقال الهملان أن الاتحاد حريص على مصلحة الفرق الا أن تأجيل المباريات أو المسابقات يعتبر أمرا صعبا جداً بالوقت الحالي بسبب ضغط الرزنامة والذي سيمتد حتى شهر يونيو المقبل.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أن الاتحاد يريد تجهيز المنتخب الأول بالصورة المناسبة لتصفيات آسيا المشتركة من خلال المباريات الودية والمعسكرات الخارجية «لذلك يجب أن نضع جدولاً زمنيا يتوافق مع استعدادات الأزرق وهو أمر سيسهم أيضا باراحة الفرق خلال تلك الفترة».

وكانت قرعة الدوري الممتاز التي سحبت اول من امس في مقر اتحاد الكرة وتقام منافساتها من قسمين بمشاركة 10 فرق، أسفرت عن انطلاقة قوية، اذ سيبدأ الكويت (حامل اللقب) مشوراه امام العربي، فيما سيلعب القادسية (صاحب المركز الأول في دوري التصنيف) ضد الفحيحيل، والسالمية أمام كاظمة، وخيطان مع الساحل، والنصر مع الشباب.اما قرعة دوري اللدرجة الاولى التي تقام منافساتها من اربعة اقسام بمشاركة خمسة اندية فقد اسفرت عن مواجهة الجهراء لنظيره برقان فيما يلتقي الصليبخات مع اليرموك في الجولة الاولى والتي سيغيب عنها نادي التضامن ليشارك في الجولة الثانية.

