الكويت هزم القادسية وابتعد في صدارة «اليد»

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ابتعد الكويت في صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد فوزه الصعب على القادسية 22-21 أول من أمس في قمة مواجهات الجولة السابعة من البطولة والتي شهدت أيضاً تعادل العربي مع خيطان 25-25 بالثواني الأخيرة.

ورفع الكويت رصيده الى 14 نقطة في صدارة الترتيب من 7 انتصارات دون أي هزيمة، فيما تلقى القادسية هزيمته الأولى في البطولة مقابل تعادل و5 انتصارات ليظل على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الثاني، ويأتي كاظمة في المركز الثالث بـ 8 نقاط بفارق الأهداف عن العربي صاحب الرصيد ذاته، ثم يأتي السالمية وبرقان برصيد 6 نقاط، والقرين نقطتين، وأخيراً خيطان بنقطة وحيدة.

وفي المباراة الأولى واصل الكويت أفضليته على بقية الفرق وحقق انتصاره السابع على التوالي. وأخذ الكويت الأفضلية منذ البداية فتقدم سريعاً بفارق 5 اهداف 11-6، قبل أن يعود القادسية الى أجواء المباراة ويعادل النتيجة 14-14 قبل نهاية الشوط الأول.

وتأثر الأصفر بكثرة الايقاف المؤقت للاعبيه نظراً لمحاولته الحد من خطورة نجوم الأبيض وهو ما يدفعه لارتكاب الاخطاء التي ينال لاعبوه على اثرها الايقاف المؤقت لمدة دقيقتين الأمر الذي استغله الكويت بأفضل صورة، كما واجه القادسية صعوبة كبيرة في الجانب الهجومي نظراً لتألق نجم حراسة الأبيض علي صفر الذي تمكن من انقاذ الهجمة الأخيرة للقادسية التي كانت كفيلة بتحقيق التعادل ليمنح فريقه انتصارا ثميناً مكنه من الابتعاد في الصدارة والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الثامن على التوالي. وفي المباراة الثانية كان خيطان قاب قوسين من تحقيق الانتصار الاول في البطولة بعد أن تقدم 25-24 في آخر 5 ثواني من النهاية قبل أن يحصل العربي على رمية حرة في الثانيتين الأخيرتين تمكن لاعب الأخضر عبدالله مصطفى من تسجيلها ليحقق التعادل لفريقه.

