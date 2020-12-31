الأبيض اكتسح الجهراء في «السلة»

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اكتسح الكويت منافسه الجهراء وهزمه بفارق 51 نقطة 134-83 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة.

وبهذه النتيجة يكون الابيض أنهى الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد ان رفع رصيده الى 22 نقطة، كما ارتفع رصيد الجهراء الى 21 نقطة، فيما حل الشباب ثالثاً برصيد 19 نقطة، يليه العربي 18 نقطة، ثم الساحل 15 نقطة، فيما تساوى التضامن مع النصر في المركز الاخير ولكل منهما 14 نقطة.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الاربعة الاولى عن كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من 3 مواجهات على طريقة المقص.

وتأهل عن المجموعة الثانية أندية القادسية وكاظمة وبرقان والقرين على الرغم من عدم انتهاء منافسات المجموعة اذ تأجلت مباراتا كاظمة أمام اليرموك والقادسية بسبب اصابة 7 لاعبين من كاظمة بفيروس كورونا، لن تؤثر نتيجتها على الفرق المتأهلة لكن مباراة البرتقالي امام القادسية ستحدد بطل المجموعة ومن سيقابل في الدور المقبل وعليه فان الكويت بطل المجموعة الاولى سيلتقي مع القرين رابع المجموعة الثانية والجهراء وصيف المجموعة الاولى سيلتقي مع برقان ثالث المجموعة الثانية فيما ستحدد نتيجة مباراة القادسية مع كاظمة من الطرف الآخر الذي سيلتقيه الفريقان في ربع النهائي المنحصر بين الشباب والعربي.

وفي اللقاء أخفق الجهراء في مجاراة الكويت الذي سيطر على اللقاء بصورة تامة، وأنهى الأبيض الربع الأول متفوقاً 22-19، وواصل تفوقه في الربع الثاني الذي انتهى 38-18 ليتقدم الكويت 60-37، ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه اذ انهاه الأبيض متفوقاً 103-61، قبل أن ينهي الكويت اللقاء بفارق 51 نقطة 134-83.

