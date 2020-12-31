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فوز العربي والقادسية في «الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 31 ديسمبر 2020

انفرد العربي مؤقتاً بصدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على الشباب 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من البطولة والتي شهدت أيضاً انتصارا سهلا للقادسية على الجهراء بالنتيجة ذاتها.
ورفع العربي رصيده الى 9 نقاط في صدارة الترتيب قبل لقاء الكويت مع كاظمة الذي أقيم في وقت متأخر مساء أمس، فيما رفع القادسية رصيده الى 8 نقاط، والجهراء الى 6 نقاط، والشباب 5 نقاط.
وتمكن العربي من انهاء الشوط الاول 25-19، والثاني 25-20، قبل أن ينهي اللقاء بالفوز في الشوط الثالث 25-22. وفي المباراة الثانية لم يجد القادسية أي صعوبة في انهاء الاشواط الثلاثة 25-15 و25-13 و25-22.


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