تأجيل «آسياد سانيا»

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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي امس تأجيل دورة الألعاب الآسيوية السادسة التي كانت مقررة في سانيا بالصين من 2 الى 10 ابريل 2021. واوضح المجلس الأولمبي في بيان له أن الوضع فيما يتعلق بجائحة «كوفيد 19» العالمية، قيود السفر والبروتوكولات الصحية في جميع أنحاء القارة، تسبب في اتخاذ قرار التأجيل. وأكد المجلس أنه سيتم تحديد موعد جديد للدورة بعد التشاور مع الشركاء، وأنه تشاور مع جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحصول على موافقتهم على خطوة التأجيل، وتمت الموافقة على ذلك بالاجماع. وكانت الدورة مقررة أصلا من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2020، قبل أن يتم تأجيلها الى ابريل 2021.

