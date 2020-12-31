«رماية عبدالله المبارك» تنطلق اليوم

محلية

تنطلق اليوم منافسات بطولة الراحل الشيخ عبدالله المبارك للرماية التي ينظمها نادي الرماية بمشاركة محلية واسعة من رماة النادي والحرس الوطني وتستمر ثلاثة أيام. وقال أمين السر المساعد بالنادي محمد الغربة في تصريح صحفي امس ان البطولة التي ستقام على مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية في النادي ستشمل اقامة مسابقات في رمايات المسدس والبندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار كذلك رماية القوس والسهم الأولمبي للرجال والسيدات. وأضاف الغربة أن اليوم الافتتاحي للبطولة سيقتصر على اجراء التدريبات الرسمية للرماة في جميع المسابقات على أن تبدأ المنافسات فعليا يومي الجمعة والسبت اللذين سيشهدان اقامة الجولات الأولى والنهائيات لجميع المسابقات على أن يتم تتويج الفائزين والفائزات مساء السبت. وذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت كل التجهيزات الخاصة بالميادين ولجان البطولة لانجاح هذا الحدث ووفرت المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات فضلا عن اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية الصحية لضمان صحة الجميع مؤكدا أن هذه البطولة لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية لأنها تدعم رماة وراميات الكويت.