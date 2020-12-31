إحالة إعادة تخصيص موقع الشباب لبرقان إلى «لجنة الأحمدي»

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أحال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة بشأن اعادة تخصيص موقع نادي الشباب القديم في منطقة شرق الأحمدي لنادي برقان الى لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي. وذكرت الهيئة في كتابها الموجه لرئيس المجلس البلدي أن الطلب يأتي بسبب اشهار العديد من الأندية الرياضية الشاملة لخدمة الشباب الرياضي منها نادي برقان حيث لايملك النادي المذكور موقعاً خاصاً به لممارسة انشطته كباقي الأندية الشاكلة ويستخدم حالياً بصفة مؤقتة مرافق مركز شباب الصباحية. ولفتت الهيئة في كتابها الى أن مخاطبة بلدية الكويت في 26 نوفمبر 2019 بشأن اتخاذ الاجراء اللازمة لاعادة تخصيص موقع نادي الشباب القديم والبالغ مساحته 64 ألف متر مربع استغلاله لنادي برقان.