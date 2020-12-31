السعودية توقف مسلسل «ضحايا حلال»

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أوقفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بث مسلسل «ضحايا حلال» وقررت إزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر» قالت الهيئة إنها قررت «تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها»، مشيرة إلى أن «المسلسل خالف ضوابط المحتوى الإعلامي، كما تبين عدم إجازته من قبل الهيئة». وتعرض المسلسل لموجة انتقاد شديدة تتهم القائمين عليه بالإساءة إلى قيم وتقاليد المجتمع وخدش حياء الأسرة. ويتناول «ضحايا حلال» قصة خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو «زواج المسيار» الذي تديره وفقاً لشروطها ليجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا. وأثارت غضب المتابعين السعوديين خصوصا مشاهد زواج امرأة تجاوزت سن الثلاثين بطفل عمره 15 عاما حيث اعتبر البعض أن المشاهد احتوت على «إيحاءات» مسيئة بحق الأطفال تمثل تشجيعا على التحرش الجنسي.

وقال الفنان السعودي عبدالله السدحان، عبر حسابه على تويتر، «تكلمت كثيراً وكتبت كثيراً أن هناك من يسعى لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت مسمى عمل سعودي جريء! يقال هذا مقطع من عمل سعودي محلي». وأضاف «طالبك يارب عسى وقت عرضه تكون أمي وبنياتنا نائمين»، أي أرجو من الله أن يعرض المسلسل بينما أمي وأولادنا نائمين.

وهاجم العديد من الإعلاميين والنقاد السعوديين كاتبة المسلسل السورية، نور الشيكشلي، واتهموها بالجهل بعادات المجتمع السعودي وتقاليده، والافتراء عليه.

وعبر مغردون آخرون عن استغرابهم بالأساس من السماح بعرض مسلسل يحتوي على مضامين «إباحية» ومحاربة «للأخلاق» حسب تعبيرهم.

