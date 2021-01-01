سمو الأمير بعث رسالتين إلى رئيس الإمارات وسلطان عمان

أول النهار

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بتسليم رسالة خطية من سموه إلى اخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة كما تضمنت اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وقد سلم مبعوث سموه الرسالة الخطية إلى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة.

