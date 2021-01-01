«القمة».. في «العُلا»

الأولى

قام مبعوث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر امس بتسليم رسالتين خطيتين من سموه الى كل من سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والسلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان تضمنتا العلاقات الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

من جانب آخر، تدخل دول مجلس التعاون الخليجي العام الجديد 2021 بأمل كبير ان يكون طي الأزمة الخليجية اول احداثه السياسية الاقليمية الكبرى، فيما يرتقب ان تخرج قمة العلا الخليجية التي ستعقد يوم 5 يناير الحالي بقرارات ينتظرها الشارع الخليجي والعربي وهو ما عكسه موقف البرلمان العربي الذي وصفها بالقمة الاستثنائية. في حين اكدت مصر انها تسعى لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل الى المصالحة.

وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، امس ان القمة الخليجية المقبلة ستكون قمة استثنائية وغير مسبوقة في اهميتها وتوقيت انعقادها والقضايا والملفات المهمة التي ستتصدى لها.

وأعرب العسومي، في بيان عن الثقة التامة في ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي لن يدخروا جهداً في سبيل ان تخرج هذه القمة بقرارات ونتائج سيكون لها انعكاس ايجابي مباشر على حياة الشعوب الخليجية. وأكد على دعم البرلمان العربي لكل ما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم مسيرته على جميع المستويات الثنائية والاقليمية والجماعية، متمنياً النجاح للقمة الخليجية المقبلة في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية المصرية، امس ان القاهرة تسعى لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل الى المصالحة. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير احمد حافظ، الى انه من المهم صدق النوايا لانجاز مصالحة حقيقية تعيد العلاقات العربية الى خصوصيتها.

وأضاف البيان ان مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتصدي لكل ما يهدد امن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي.