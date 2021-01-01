عرس خليجي بين أحضان ملتقى الحضارات

الأولى

ما إن تم الإعلان عن عقد القمة الخليجية في العلا حتى دبت الفرحة في نفوس أهالي المحافظة مترقبين هذا الحدث المهم، الذي ستحتضنه المحافظة التاريخية التراثية العريقة، وملتقى الحضارات والشعوب والثقافات.

وبادر الأهالي بالاحتفاء بهذا العرس الخليجي المنتظر بتسليط الضوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على جمال العلا الخلاب وتاريخها، وتداولوا الصور والتهاني حتى وصل قرار انعقاد القمة في العلا للمجالس، وأصبح الجميع بمنزلة مضيف ينتظر الضيوف. وكان وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعرب عن تقديره لقرار خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد قمة القادة في محافظة العلا؛ إذ إنها تعد ملتقى الحضارات والشعوب والثقافات.

فيما غرد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلاً: «العلا واجهة المستقبل تستضيف القمة الخليجية.. كلنا فخر».

كما قال سفير خادم الحرمين لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود: «مرحباً بقادة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى، ونتطلع لرؤيتكم في عروس الجبال وعاصمة التاريخ والآثار (العلا)».

من جانبه، أكد سطام أحمد البلوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، لـ«سبق» أن اختيار العلا لاستضافة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي يُعتبر مؤشراً واضحاً على أن السياحة تحظى بدعم قوي وكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وقال البلوي إنه بالتأكيد تسويق عملي للعلا كوجهة سياحية جاذبة للاستثمار؛ كونها تزخر بمواقع سياحية خلفتها حضارات تعاقبت على استيطان وادي القرى الذي يتمتع بموقع استراتيجي، مثَّل عبر السنين محطة مهمة في طرق التجارة بين القارات؛ وذلك لوفرة مياهه، وخصوبة أرضه، وطبيعة الأرض الجبلية التي وفرت للعلا حماية طبيعية.

وأوضح البلوي أن العلا تعتبر من أهم المواقع السياحية في السعودية؛ كونها تضم عدداً كبيراً من المواقع السياحية؛ فنجد آثار حضارات مثل دادان واللحيانيون والأنباط، والقلاع المبنية منذ العهدَين الأموي والعباسي، إلى أن نصل إلى العهد السعودي الزاهر الذي نشاهد منجزاته وخططه لتأصيل موروثنا الإسلامي والحضاري، وتقديمه للعالم في قالب سياحي، يخدم التواصل بين الحضارات والثقافات العالمية. (سبق)