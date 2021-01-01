Happy New Year

الأولى

مضت سنة 2020، بآلامها ومتاعبها، وجاء العام 2021، ليطوي صفحة ما قبله وسط آمال عريضة من المواطنين والمقيمين بان يكون خيراً من سابقه الذي ملأ النفوس شجنا والقلوب فزعا والوجوه حزنا وانكسارا.

وعلى غير العادة لم يمارس الكويتيون عادتهم المحببة في قضاء عطلة رأس السنة خارج البلاد، حيث فرضت عليهم تدابير «كورونا» البقاء داخل الكويت خوفاً من العدوى وتجنبا للإجراءات المشددة التي يجب اتباعها عند المغادرة وبعد الوصول.

وحتى الذين فكروا في السفر وتحدوا المحاذير والمصاعب، وربما حجزوا تذاكرهم بالفعل حالت ظروف اغلاق المطار دون حقيق ما يريدون، فمن لم تمنعه «كورونا» منعه حظر الطيران، وبالتالي بقي الجميع في البلد وسط الأهل والأصدقاء.

ولأن محنة «كورونا» كغيرها من المحن، لا يمكن أن تخلو من منحة، فإنها أرغمت المواطنين على «اللمة» في رأس السنة، وعلى قضاء الإجازة في «الديرة» التي يبدو جمالها ويظهر حسنها بارزين في هذه الأيام، حيث تنعكس الأضواء على صفحات الشوارع والطرقات وعلى الأخص فوق مياه الخليج راسمة صوراً من الأناقة والبهاء لعلها تكون إيذاناً بالخلاص من مآسي 2020، وبدء التعافي والسلامة والعودة للحياة الطبيعية في 2021.

كل عام والديرة وأهلها والعالم كله في خير وسعادة وهناء.

