«الدين العام» لن يمر بلا خطة صرف وسداد

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يبدو ان النائبين محمد المطير وشعيب المويزري قد حسما امرهما بشأن تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء، الا أنهما وحسب مصدر برلماني ينتظران تأييداً وربما مشاركة نواب ممن يسمون بالمعارضة واذا ما حصلا على التأييد فانهما سيقدمان استجوابهما في اقرب وقت.

وكشف مصدر لـ النهار ان المطير والمويزري تلقيا نصائح بضرورة التريث وعدم تقديم الاستجواب حتى تتضح الرؤية بشأن قانون العفو الشامل وحتى لا يعرقلان القانون ان كان هناك مجال لتمريره في مجلس الامة. واكد المصدر ان المشاورات ما زالت مستمرة وستتضح الامور في الايام المقبلة. من جانبه، اعلن النائب بدر الملا تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 نواب تتعلق بموضوع تزوير الجنسية مشيرا الى انه تقدم به مرتين خلال الفصل التشريعي السابق وهذه هي الثالثة وهي رسالة الى الحكومة تبين اصرارنا على متابعة هذا الملف حتى النهاية لأنه ملف مهم يخص المواطن.

من جانبه، دعا النائب فايز الجمهور وزير الداخلية إلى إيقاف الحفلات المشبوهة التي تسيء لديننا وعاداتنا وسمعة الشعب الكويتي، مشيرا إلى انه تلقى شكاوى عديدة من المواطنين عن وجود مثل هذه الحفلات في الجواخير والمزارع والشاليهات.

وأضاف في تصريح صحافي انه حاول التواصل مع وزير الداخلية ووكيل الوزارة لكنه لم يجد أي رد أو تجاوب منهما، مشددا على ضرورة تواصلهما وبقية الوزراء مع نواب الأمة.

وقال الجمهور: رسالتي إلى الوزير المسؤول الأول عن الامن في الكويت وعن حماية ثوابت المجتمع والحفاظ على العادات والتقاليد هي ضرورة منع الحفلات المشبوهة.

من جانب اخر، كشفت مصادر مطلعة لـ النهار، عن أن نواباً طلبوا من الجهات الحكومية المختصة، خطة تفصيلية، تتضمن طرق انفاق الـ 20 مليار دينار المرتقبة حال اقرار الدين العام، مع تبيان طرق السداد وحجم الفوائد،، لافتة الى أن هذا التوجه ربما يدفع بالتعجيل بإقرار القانون خلال يناير الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الرفض النيابي السابق للقانون الحكومي المقدم لمجلس الأمة،كان سببه غياب رؤية تفصيلية لأوجه الانفاق وكيفية السداد وأي القطاعات التي ستوجه إليها الأموال.

وأوضحت أن اللجوء للاقتراض يأتي في ظل العجوزات المالية الكبيرة المتوقعة في ميزانية 2020/2021 والتي من المحتمل أن تصل إلى 14 مليار دينار تقريباً، مع استمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وزيادة وتيرة النفقات الجارية التي سجلت 21.5 مليار دينار، مقابل ايرادات تصل إلى 7.5 مليارات، في واحدة من أكبر العجوزات التي سجلتها الميزانية في تاريخ الكويت.

وبينت أن نفاد سيولة الاحتياطي العام كان له بالغ الأثر على قدرة الحكومة في تدبير احتياجاتها الملحة، حيث دفعت تداعيات فيروس كورونا إلى تخصيص نصف مليار دينار في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الجائحة ورفعت الانفاق إلى مستوى 23 ملياراً، إلا أن الحكومة تمكنت لاحقاً من خفضها إلى 21.5 مليار دينار.

واستدركت المصادر بالقول إن 2020 كان العام الأصعب في تاريخ الكويت، حيث حاصرت احتياجات كورونا وتراجعات النفط الحادة الأداء الحكومي اقتصادياً.