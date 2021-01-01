«الصحة»: التوسع بمراكز التطعيم حال وصول لقاح أكسفورد

الأولى

بعد وصول لقاح اكسفورد تتجه وزارة الصحة الى التوسع في مراكز التطعيم ضد كورونا بحيث لا تقتصر على ما هو قائم فعليا بأرض المعارض، ولا على المركزين الآخرين المزمع فتحهما في الجهراء والاحمدي.

وعلمت النهار ان وزارة الصحة بدأت بالفعل تبحث هذا الامر الذي شجع عليه ان لقاح اكسفورد لا يحتاج الى اجراءات خاصة تضمن سلامة تخزينه في درجة حرارة محددة لا يمكن تجاوزها.

ولفتت المصادر الى ان من تم تطعيمه بـ لقاح فايزر سينال الجرعة الثانية من اللقاح نفسه حيث يحظر الجمع بين لقاحين من نوعين مختلفين.

وقالت ان الوزارة ستعتمد آلية الكترونية لضمان عدم تطعيم اي مواطن او مقيم باللقاحين واحدا تلو الآخر.

وخلصت الى ان التوسع في مراكز التطعيم سيؤدي الى تقليص الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تحصين المواطنين والمقيمين.

من جانب آخر، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 286 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 150584 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 934 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليبلغ بذلك المجموع الكلي للحالات التي تثبت اصابتها بمرض كوفيد- 19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

واضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 3289 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1254832 فحصا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 233 اصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.