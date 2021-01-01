«البنتاغون» ترفض التورط بـ«حرب ترامب الوداعية»

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واشنطن - الوكالات: كشفت شبكة سي ان ان التلفزيونية الأميركية ان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، قرر سحب حاملة الطائرات نيميتز من مياه الخليج لخفض التوتر مع ايران.

ونقلت الشبكة الاخبارية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون استبعادهم وقوع هجوم ايراني وشيك على القوات الأميركية واكدوا ان البعض في ادارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يبالغ في تصوير تهديد ايران واحتمال شنها هجوما انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.

وأقر المسؤولون بوجود انقسامات داخل البنتاغون بشأن مستوى التهديد الحالي من ايران والمليشيات المدعومة منها، مشددين على ان التوتر مرده معلومات استخباراتية ان ايران تخطط لمهاجمة القوات الأميركية. لكنهم اكدوا انه لا توجد حتى الآن معلومات، مؤكدة تشير الى هجوم ايراني وشيك على القوات الأميركية.

بدورها اعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي ان قاذفتين استراتيجيتين من طراز بي-52 حلقتا فوق الخليج للتأكيد على التزام من جانب الجيش الأميركي تجاه امن المنطقة.

وقال قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، ان القوات الأميركية جاهزة وقادرة على الرد على اي عدوان على الأميركيين ومصالح الولايات المتحدة.

