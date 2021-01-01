رئيس الوزراء: «الحرس» ركيزة أساسية في منظومة الأمن

وطن النهار

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني. وكان في مقدمة مستقبلي سموه نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي. والتقى سموه كبار القادة في الحرس الوطني.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في كلمة له ان الحرس الوطني ركيزة أساسية في منظومة الأمن والدفاع وشاهدنا دوره في تقديم المساندة والعون في عدة ظروف بفضل استعداده وجاهزيته.

وأضاف سموه «اغتنم هذه الفرصة لتجديد التهنئة لنائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد على الثقة الغالية في تحمل مسؤولية هذا المنصب وأنا على ثقة بأن الشيخ أحمد النواف سيسير على خطى ونهج من سبقه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الارتقاء بالعمل وتعزيز القدرات واستكمال بناء هذا الكيان المهم في ظل قيادة وتوجيه رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي» . وبين سموه ان زيارته اليوم تأتي استكمالا ومتابعة لزيارة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في بداية الشهر الماضي والتوجيهات السامية التي تعتبر مسؤولية حملها سموه إيانا ومواصلة واستمرار النهج لتأكيد الجهوزية في كل الظروف سائلا الله أن يعينه على تنفيذ البرامج والخطط وترجمتها على أرض الواقع. وقال سموه «وليس أدل على دور الحرس الوطني إلا الأزمة الصحية التي واجهتها البلاد في بداية السنة الحالية حيث كان الحرس الوطني معنا في المستشفيات الميدانية والمحاجر وتنفيذ العزل المناطقي والحظر الكلي والجزئي وقبل ذلك دوره في حماية المنشآت الحيوية وإدارتها وتشغيلها».

وأضاف ان «كل ذلك لم يأت من فراغ فالوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني والخطط والتدريب والتمرين المستمر شاهدنا حصاد ثماره بمساندة الفريق الحكومي في مواجهة الأزمة الصحية». وعبر سموه عن الشكر والتقدير على التخطيط والتنظيم والتدريب والاستعداد والجهوزية في ظل قيادة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وكذلك الدور المشهود لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حين تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

وأضاف ان دور الحرس الوطني في مساندة وزارة الداخلية والجيش خلال الأزمة الصحية فاعل ومقدر لدى الجميع والمسؤولية مضاعفة لأن الأزمة الصحية مستمرة معنا والظروف والطوارئ تحدث في أي وقت ومكان فيجب مواصلة النهج من التخطيط والتدريب والمساندة والاستعداد للقيام بكل ما هو مطلوب.

على ذات الصعيد، قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس بزيارة الى رئاسة قوة الاطفاء العام، وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد.

والتقى سمو رئيس مجلس الوزراء كبار قادة قوة الاطفاء العام.

والقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة في هذه المناسبة اكد خلالها ان زيارته تأتي استكمالا لزيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الى رئاسة قوة الاطفاء العام والتقدير العالي الذي عبر عنه سموه للقوة «وهو ما يحملنا مسؤولية لنكون عند حسن ظن سموه والا ندخر جهدا في حماية الارواح والممتلكات».

ونقل سموه تحيات وتقدير صاحب السمو امير البلاد للقوة وما عبر عنه سموه من اعتزازه وفخره برجال الاطفاء.

وثمن سمو رئيس مجلس الوزراء دور قوة الاطفاء العام في مساندة ودعم الجهات الحكومية في التصدي للازمة الصحية ممثلة بفيروس كورونا «كوفيد-19» وتحملت عبئاً إضافياً الى جانب مسؤوليات القوة الجسيمة الاخرى، مؤكدا اهمية المحافظة على هذا العطاء وزيادته.

واشار سموه الى دور القوة الفاعل خلال هذه الازمة الصحية عبر تأمين المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية وتشغيل منصات التعقيم وتوصيل الادوية اثناء فترة الحظر الشامل منوها بدور القوة وعملها الدؤوب في جميع الظروف وعلى مدار الساعة.

واشاد سموه بالعمل الكبير للقوة خلال ازمة الامطار مع اخوانهم بوزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق في مساعدة المواطنين والمقيمين، لافتا الى ان هذا النجاح في هذه الازمات جاء نتيجة للتدريب والتخطيط الطويل ومؤكدا على ضرورة الاستمرار بالتدريب والتعليم لمواجهة جميع الاحتمالات. وقال ان اعتماد قانون قوة الاطفاء العام اسهم بشكل كبير بتعزيز دور القوة وتسهيل الكثير من الامور في سبيل حماية البلاد والارواح والممتلكات من خطر الحوادث والحرائق سائلا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والامان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد. واطلع سموه في مبنى رئاسة قوة الاطفاء العام على قاعة قيادة الحوادث الكبرى حيث استمع سموه لشرح من المسؤولين حول طبيعة عمل القاعة التي تتيح للقيادة العليا للقوة التواصل المرئي المباشر مع القيادة الوسطى المتواجدة في مواقع الحوادث الكبرى اضافة الى الربط وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الاخرى، ثم عرض فيلم وثائقي لانجازات قوة الاطفاء في عام 2020 التي تضمنت دور القوة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

