الصالح: نضاعف الجهود ونتعاون مع الجهات العسكرية والمدنية

وطن النهار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان ما قامت به قوة الاطفاء العام خلال فترة الجائحة «محل ثناء وتقدير وفخر واعتزاز القيادة السياسية» اذ جسدوا الروح الوطنية العالية والكفاءة الرفيعة في أداء واجباتهم الميدانية على أكمل وجه.

وأعرب الصالح في كلمة القاها بمناسبة زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرئاسة قوة الاطفاء العام بالنيابة عن نفسه وعن كافة منتسبي القوة بالسعادة والاعتزاز بالزيارة الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء التي تأتي استكمالا لتشريف صاحب السمو امير البلاد.

واستعرض الصالح في كلمته انجازات القوة خلال أزمة كورونا اذ قامت القوة بتوزيع الأدوية على مستحقيها من المرضى وانشاء وتأمين المحاجر وتأمين وتعقيم المنافذ وتطبيق النظم الالكترونية على جميع خدمات وتراخيص (الاطفاء) التي وصلت إلى أكثر من 80 في المئة.

وأكد حرص (الاطفاء) على تطوير العنصر البشري عبر تفعيل وسائل الواقع الافتراضي لترقية الدفعات المستحقة وتخريج الدفعات من الضباط وضباط الصف للالتحاق ومعاونة زملائهم إلى جانب تطوير الآليات والمعدات للوصول إلى اسرع قدر من الاستجابة لتحقيق الأمن المجتمعي سعيا إلى تلبية تطلعات وغايات القيادة السياسية العليا.

وأكد استمرار القوة في مضاعفة الجهود بالتعاون والإسناد لجميع جهات الدولة العسكرية والمدنية واضعين مصلحة الكويت نصب أعينهم.

