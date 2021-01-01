المضف: تأهيل الصف الثاني لقيادات وزارة التربية

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي فهد المضف، اهمية تأهيل الصف الثاني من التربويين المؤهلين لتولي مهام الاشراف، وتأهيل كوادر ادارية وتعليمية لديها القدرة والكفاءة لمتابعة ومواصلة المسيرة بنجاح، منوها الى ان «التربية» كانت ومازالت حريصة على اتخاذ خطوات جادة تهدف الى تعزيز خطط التنمية والتطوير وتأهيل القيادات الوظيفية والاشرافية.

وقال المضف خلال حضوره حفل تكريم خريجي الدفعة الثانية عشر من اكاديمية اعداد القادة التابعة الذي نظمته جمعية المعلمين مساء امس الاول في مقرها الكائن بالدسمة، ان هناك خططا مرسومة وبرامج معتمدة بما ينسجم مع السياسات الرامية للنهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية والتعليمية، ولتحقيق اهدافها المنشودة من اجل سد الشواغر بكوادر مؤهلة علمية ومهنية تتميز بالكفاءة والمعرفة والخبرة.

وأضاف ان التغيير سنة الحياة ومن الفطنة الحرص على تواصل الأجيال واستثمار الخبرات والتجارب والانجازات المتراكمة، معتبرا ان جمعية المعلمين رافدا وشريكا اساسيا يساهم في دعم العملية التعليمية، مشيرا الى انها تلعب دورا بارزا في دعم المنظومة التربوية، منوها الى ان الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت لها مردود ايجابي على الادارة التربوية، «لذا نتمنى منهما الاستمرار والتوسع فيها». وقال: يسرني ان ارسل من هذا المكان باقة شكر وعرفان وتقدير الى المعلمين والمعلمات وجميع منتسبي وزارة التربية على تحملهم المسؤولية وجهودهم المضنية المبذولة خلال جائحة كورونا، كما اجدد التهنئة للخريجين ولجمعية المعلمين الكويتية ولأكاديمية اعداد القادة ولكل كوادر الأكاديمية ومحاضريها ولمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت. من جهته، اعرب رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين مطيع العجمي، عن ترحيبه بالحضور وخريجي الدفعة الثانية عشر من اكاديمية اعداد القادة، قائلا: ان ما يدعو الى الفخر والاعتزاز الرعاية الكريمة لوزير التربية وزير التعليم العالي وهذه النخبة الطموحة من خريجي الأكاديمية، والذين وضعوا في اعتبارهم بان يكون لهم من القدرات المهنية والتربوية ما يؤلهم للقيادة، وبما يساهم في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها المشروعة والمكتسبة.

