«الأشغال»: 83 % نسبة الإنجاز في مبنى أمن المنشآت

وطن النهار

تتقدم الاعمال في مشروع عقد انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مشروع الادارة العامة لأمن المنشآت التابع لوزارة الداخلية وتنفذه وزارة الأشغال العامة عبر كوادرها من الشباب الكويتي، ويقع المشروع في منطقة صبحان بمساحة 40000 متر مربع، ويسبق المشروع البرنامج الزمني المحدد له، حيث تجاوزت نسبة الانجاز أكثر من 83 في المئة ومن المتوقع ان يسلم في مطلع العام 2021 وتبلغ الكلفة الاجمالية له 12?2 مليون دينار، ويتكون من 4 مبانٍ رئيسة: المبنى الإداري ويتكون من سرداب وأرضي ودور أول، وكذلك الحال بالنسبة لمبنى التدريب. اما المبنيان الآخران ومباني الخدمات فجميعها عبارة عن أراضي وأول فقط، ويتضمن كذلك مواقف سيارات ارضية تتسع لنحو 300 سيارة.

وفيما يخص المباني الرئيسة في المشروع فهي مبنى الإدارة، وآخر لمهاجع الضباط والافراد، ومبنى التدريب ويضم ميداني رماية احدهما بطول 25 متراً والآخر 50 متراً، وأخيراً مبنى الورش، ويضم المشروع أيضاً ملجأ يتسع لنحو 150 فردا على مساحة 550 متراً مربعاً، وفيه مسجد وعدد من المباني الخدمية الأخرى.

