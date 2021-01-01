فادية السعد: المرأة شريكة في المسيرة الديموقراطية

وطن النهار

ناقشت الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع موضوع تراجع التمثيل النسائي للمرأة الكويتية في البرلمان من خلال حلقة نقاشية بعنوان «حوار البرلمانيات» عقدت مساء الاربعاء في مقر الجمعية.

وقالت رئيسة الجمعية الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي على هامش الحلقة ان ما شوهد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عدم حصول المرأة على كرسي نيابي امر يجب الوقوف عليه.

واشارت الى ضرورة عقد مثل هذه الحلقات النقاشية التي تهم المرأة وتعزز من موقفها السياسي من اجل زيادة تمكينها مستقبلا لتخوض الجانب السياسي بشكل اكبر وأوسع، مؤكدة ان القضايا التنموية للمرأة الكويتية تأتي على رأس اهتمام وأهداف الجمعية.

وأضافت ان القدرة على تحقيق الأهداف التنموية تبدأ عبر الحوار وتعاون مختلف جمعيات النفع العام والشراكات المتعددة بين القطاع الحكومي والمدني والخاص، مبينة ان التمثيل النسائي للمرأة الكويتية في البرلمان اصبح علامة فارقة للديموقراطية الكويتية بصفة عامة.

