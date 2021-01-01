استئناف عمل المطار فجر غدٍ.. ورحلات إضافية لدبي

وطن النهار

ناقشت اللجنة العليا في الادارة العامة للطيران المدني برئاسة الشيخ سلمان الحمود وعضوية ممثلي وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة والادارة العامة للجمارك وبلدية الكويت متطلبات تشغيل مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي.

واستعرضت اللجنة سير مراحل المشروع والاستعداد لتطبيق المشغل العالمي.

الى ذلك اعلن نائب المدير العام لشؤون المطار بالانابة في الادارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي بأنه سيتم اعادة تشغيل الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي اعتبارا من غد السبت وفق الاشتراطات الصحية.

واكد الفداغي في تصريح صحافي بأن الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال محظورا كما كان قبل قرار التعليق حيث مازالت قائمة الدول كما هي 35 دولة محظور الطيران القادم منها وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحية في البلاد.

وذكر بأنه تزامنا مع استئناف الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي، لابد من التزام المسافرين المغادرين بالاشتراطات الصحية والتي تتركز بضرورة التسجيل في منصة «كويت - مسافر» وكذلك حصول المواطنين الكويتيين على تأمين صحي خلال فترة السفر يغطي الاصابة بـ«كوفيد -19» اضافة الى توقيع المواطنين على اقرار التعهد المتوفر حاليا على منصة «كويت - مسافر»، مشيرا الى اهمية معرفة الراكب المغادر للشروط الصحية المطلوبة في المطار الذي سيغادر له وضرورة الحصول على شهادة PCR تثبت سلبية الاصابة للدول التي تتطلب ذلك.

