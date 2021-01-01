مصر أعادت جدولة رحلات مواطنيها العائدين إلى الكويت

وطن النهار

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين الى الكويت،عقب اعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.

وكشفت الهجرة عن انه تم تحديد مواعيد سفر جديدة الى الكويت للمصريين العالقين بالامارات، مشيرة الى ان الشركات اخطرت نحو اكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت مكرم انه سيتم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالامارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة والآثار، لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر رقم «19654»، ويقوم بابلاغ اسمه «الثلاثي»، ومسؤول الشركة التي حجز بها، ورقم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسوف يتم العمل على تحديد موعد جديد للسفر.

وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة فى الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

