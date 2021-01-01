الكندري: إحالة أي متورط في قضايا المال العام للنيابة

وطن النهار

شدد وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف عيسى الكندري، على أهمية حماية المال العام وعدم التجاوز عليه، مؤكدا أنه لن يتردد في تحويل أي مسؤول متورط في قضية المال العام للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقه، لافتا إلى ضرورة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على معالجتها ومحاسبة أي موظف مخالف للوائح والقرارات التنظيمية.

وقال خلال لقائه الصحافيين بحضور مدير ادارة العلاقات العامة عبدالله الحمدان، إن السلطة الرابعة مرآة المسؤول لكشف مكامن الخلل، مشيرا إلى أهمية تسليط الضوء على العمل الوزاري ونقل الصورة كما هي، كي يتسنى للمسؤولين الاطلاع على القطاعات التابعة لهم.

ولفت إلى أنه يجب دراسة كل ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تقليصها وتزويده بتقرير دوري عما تتم معالجته من خلل، وسيتم محاسبة أي شخص غير ملتزم باللوائح والقرارات التنظيمية.

الأسئلة البرلمانية

وأكد الكندري، توجيهه العاملين في جميع القطاعات للرد على الأسئلة البرلمانية بعيداً عن المراوغة مع تذكيرهم بحق النواب وأنه يحق لهم تقديم أسئلة للوزراء، خاصة أن النائب قد تكون بحوزته إجابة على السؤال ولكنه يريد التأكد.

ودعا جميع العاملين معه للتعامل والرد على كل الأسئلة البرلمانية بكل شفافية وبكل صدق وأمانة احتراماً لهذه الأداة والدور الكبير الذي يقوم به ممثل الأمة في إصلاح أي خلل أو محاربة الفساد والتجاوزات إن وجدت.

وأشاد الكندري بدور الصحف المحلية في نقل وتغطية الأخبار والحيادية في ذلك مع دورها في كشف المخالفات بحيث تكون هي المرآة العاكسة للحقيقية لكل المسؤولين.

