«نزاهة»: نضمن حماية المبلغين عن جرائم الفساد

وطن النهار

اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن جميع ما يقدم لها من بلاغات أو ما ترصده من وقائع تحمل شبهة جريمة من جرائم الفساد يتمتع بالسرية الكاملة من جانب الهيئة ومنتسبيها وفق ما ينص عليه قانون انشاء الهيئة في المواد (15 و20 و29) والعقاب على مخالفتها بالمادتين (45 و51).

وقالت (نزاهة) في بيان صحافي انها تضمن حماية المبلغين والشهود وفق ما جاء في نص المادة 5 بند 4 من قانون إنشائها وما جاء تفصيلا لأحوال وآلية وأوجه تلك الحماية في اللائحة التنفيذية.

واوضحت أن البلاغ منذ لحظة اتصاله بالهيئة حتى انتهاء اجراءاتها فيه يتمتع بالسرية التامة ويتمتع مقدمه والشهود والخبراء فيه بالسرية المقررة لهم مضيفة انها باشرت على مدار السنوات السابقة عددا كبيرا من البلاغات ولم تنتهك سرية المبلغين.

وبينت انه ولمنع اي تأويل أو تفسير يخص هذه الأمور فإن لجوء بعض المبلغين للافصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة اعلاميه نمطية أو إلكترونية امر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك.

واشارت الى ان كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه ويوقع المبلغ على هذه الرغبة حرا مختارا.

