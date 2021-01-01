لجنة أهالي المطلاع طالبت بفتح البدلين الداخلي والخارجي

وطن النهار

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان والخدمات د. عبدالله معرفي على ضرورة بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا الى انه حريص على الاستماع لهموم المواطنين وتفهمه لجميع الطلبات التي لا تتعارض مع اللوائح والقوانين. وكان الوزير استقبل لجنة أهالي المطلاع للاستماع الى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الأهالي في مشروع مدينة المطلاع السكنية الذين ثمنوا هذه البادرة والتي تثبت مدى جديته لمعرفة المشاكل الحقيقية من وجهة نظر المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها وتذليل جميع العوائق التي تواجه مستلمي قسائم مدينة المطلاع السكنية. وطالبت اللجنة بضرورة فتح البدل الداخلي والخارجي حيث إن هناك الكثير من المواطنين يرغبون بالبدل ويجب تمكينهم من ذلك في أسرع وقت ممكن، فيما تمنت ان يرفع عدد استدعاء مستلمي المطلاع من 100 مواطن يومياً الى 200 على أقل تقدير.

