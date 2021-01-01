السفير الصيني: علاقات الكويت وبكين قائمة على التآزر والتساند

وطن النهار

قال السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ بمناسبة حلول العام 2021، «عام الثور الصيني»، أتقدم بأطيب التمنيات للشعب الكويتي الصديق.

واضاف: إن عام 2020 كان استثنائياً للغاية، نتجت فيه تهديدات هائلة عن جائحة «كوفيد-19» على صحة البشرية وتنمية المجتمع. كما تعرضت الصين للضربة الأولى للوباء، ولحقت بها خسائر فادحة، اما الكويت فخاضت تلك التجربة المريرة أيضا، في وقت فقدت فيه أحد قادتها الأفذاذ.

وزاد: في هذه اللحظة العصيبة، مازالت الصين والكويت تسيران على مبدأ التساند والتآزر، حيث يتبادل قيادتا البلدين العديد من البرقيات والرسائل لقيادة مسار التعاون، ومضى يقول: سنتذكر في قلوبنا دائما المساعدات الكويتية التي قيمتها ثلاثة ملايين دولار، كما لا تزال تتدفق المستلزمات الطبية المصنوعة في الصين إلى الكويت بلا انقطاع. وتلك هي علاقتنا الأخوية وروح الفريق الواحد.

وتابع كلامه: في عام 2021، ستبدأ الصين تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف بعيدة المدى بحلول عام 2035، كما أن الكويت ستواصل الدفع نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وفي الوقت نفسه، يصادف عام 2021 الذكرى الـ50 لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت، فلنتقدم يدا بيد للتغلب على الصعوبات، واستقبال آفاق واعدة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- الكويتية.

