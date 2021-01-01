كيف نستقبل العام الجديد بروحيّة الإيمان؟

إيمانيات

الزّمن، سواء كان ساعات أو أيّاماً أو حتى سنوات، هو فرصة لتحقيق الهدف الأسمى للإنسان، وهو الطاعة والابتعاد عن المعصية، كما جاء في دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعاء مكارم الأخلاق: «وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِيْ بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، فَإذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعَاً لِلشَّيْطَانِ، فَـاقْبِضْنِي إلَيْـكَ قَبْـلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُـكَ إلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيّ». فالإمام (عليه السلام) ربط العيش في هذه الحياة بالطّاعة، وهذه أعلى مستويات الإدراك لحقيقة خلق الإنسان الّذي يرفض أن يكون عمره في معصية الله، حتى لا يغضب الله عليه.

تتركز الرؤية الإسلامية للزمن على أنّه فرصة ومساحة لتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، أينما كنا في مواقع الحياة المختلفة، فإتقان العمل والاجتهاد في الدراسة وحفظ الأمانة، كلّها تنصبّ في إطار استثمار الوقت وتحصيل الرّضا الرباني، ولعلّ ما قاله الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، هو دليل قاطع على أهميّة الوقت، وضرورة المسارعة لاستثماره: «الوقت كالسّيف، إن لم تقطعة قطعك».

من هذا المنطلق، تعتبر رأس السنة الميلاديّة هي مناسبة لتقييم تعاطي الإنسان مع الوقت والعمر؛ هل نجح الإنسان في العام الماضي في تحقيق تقدّم على الصعيد العبادي الشخصي أو الجانب النفعي للمجتمع بشكل عامّ؟ لذلك من الضروري أن نستقبل العام الجديد بروحيّة الإيمان، لا بروحيّة المعصية، كما كان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يستقبل اليوم الجديد:

«وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌعَتِيدٌ، إنْ أحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْد، وَإِنْ أسَأنا فارَقَنا بِذَمّ. اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمَد وَآلِـهِ، وَارْزُقْنَـا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوْءِ مُفَارَقَتِهِ، بِارْتِكَابِ جَرِيرَة، أَوِ اقْتِرَافِصَغِيرَة أوْ كَبِيرَة»..

وإلى هذا دعا الله الإنسان، عندما قال له في الآية التي تعنون بآية المحاسبة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر/ 18). هي تدعوه إلى أن يدقّق في مساره، كي يتأكّد من أن خطواته توصله إلى الهدف الذي حدّده الله عندما قال: (وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ الله الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا..).

وإلى هذا أشارت الأحاديث الّتي دعت الإنسان إلى أن يحاسب نفسه عند كلّ عمل، وفي كلّ يوم، وعند كلّ فرصة، حتى يتأكّد من صحة مساره ليصوّبه إن كان خاطئاً، وذلك بأمل أن يخفّف الله عليه حسابه يوم يقف بين يدي الله.

فقد ورد في الحديث: «الْكَيِّسُ (يعني الذي يحسن تدبير أموره) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى الله». وقد ورد في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهّزوا للعرض الأكبر». وفي الحديث عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): «ابن آدم، إنّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همّك». وقد ورد عن الإمام الصّادق (عليه السلام): «يابن جندب، حقّ على كلِّ مسلمٍ يَعرِفُنا أن يَعرضَ عملَهُ في كلّ يومٍ وليلة على نفسه، فيكونَ محاسبَ نفسِه، فإنْ رأى حسنةً استزادَ منها، وإن رأى سيّئةً استغفرَ منها، لئلا يخزى يوم القيامة».

