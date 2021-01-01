آثار التزكية في المجتمع المسلم

إيمانيات

لقد أكّد الإسلام كثيراً على التزكية واهتم اهتماماً خاصاً بالأخلاق، ولذلك نجد أنّ الآيات ذات المضمون الأخلاقي في القرآن الكريم أكثر من آيات الأحكام والتشريع، والقصص القرآنية ذات أهداف أخلاقية، والأحاديث النبوية، كثير منها يرتبط بالأخلاق. جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدِّين؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «حُسن الخُلق»، ثمّ أتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول ما الدِّين؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «حُسن الخُلق»، ثمّ أتاه من قبل شماله فقال: ما الدِّين؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «حُسن الخُلق»، ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدِّين؟ فالتفت إليه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أما تفقه؟! هو أن لا تغضب». كما أنّ الثواب والعقاب اللَّذين يترتبان على الأمور الأخلاقية ليسا بأقل من الثواب والعقاب اللذين يترتبان على بقية الأمور. إنّ البناء الصحيح لشخصية الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة كلّ ذلك يرتبط بتزكية النفس، ومن هنا جاء الأنبياء (عليهم السلام) من أجل مساعدة الناس على بناء أنفسهم وذلك بتعليمهم مكارم الأخلاق وفضائلها، وإرشادهم إلى طُرق كبح الميول والرغبات النفسية المخالفة للعقل والشرع. قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (آل عمران/ 164).

وبيّن الله تعالى أنّ فلاح الإنسان ونجاته متوقفة على التزكية، فقال سبحانه: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) (الأعلى/ 14)، (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس/ 9-10)، (جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى) (طه/ 76). ومما ينبغي أن تُحدثه التزكية في المسلم، أن تحوّل الاعتقاد من كونه اعتقاداً في الذهن، فحسب، إلى عمل يعيشه، والتزكية هي التي تنقل علم الاعتقاد، ومعرفة الله، والعلم بالفقه والأحكام إلى واقع، من خلال تطهير النفس، وتنقيتها، وجعلها قابلة للعمل بما يقتضيه العلم، فكم من إنسان عالم بالعقيدة يعلم بأنّ الله يسمع ويُبصر؛ وهو يعصيه. وكم من إنسان يعلم أنّ الصلاة فريضة وهو لا يُصليها، ماذا أفاده فقهه وعلمه؟ فلابدّ من تطهير للنفس لتصل إلى الانتفاع من العقيدة والفقه. وإذا زكّى الإنسان نفسه صار إنساناً طيِّباً، صالحاً، جميل الأخلاق، جميل الحال، صالحاً بين يدي الله، محبوباً عند الناس، مرتاح الضمير، سليم التفكير، سعيداً في دنياه وأُخراه. ومما يدل على الحالة النفسية الطيِّبة التي يتمتع بها من زكّى نفسه بالإيمان والعمل الصالح قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) (محمد/ 2)، كما يدل على سعادته في حياته قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل/ 97)، ومما يدل على حبّ الناس له ما بيّنه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الله إذا أحبّ عبداً وضع له القبول في الأرض. إنّ التزكية مطلوبة من كلّ فرد في المجتمع المسلم، ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم لتزكية النفس حتى تظهر في المجتمع كلّه، فتظهر حقيقة العبودية فيه لله، وحقيقة الاستقامة، وحقيقة الخلق الراقي والأدب الرفيع، وحُسن المعاملة، وغير ذلك.

