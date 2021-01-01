إيمانيات

لعلّ أقدس قضية يُمكن أن يضعها الإنسان نصب عينيه خلال مسيرة حياته المحدودة في هذه الدُّنيا هي التعرُّف على الهدف النهائي من إيجاده وخلقه. فتشخُّص الهدف ووضوحه من أهم مُيسِّرات السلوك إليه وبلوغه. والذي يملك هدفاً في حياته تراه أقدر على ترتيب أولوياته وتنظيم حياته وتركيز مجهوده. قال الله تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) (المؤمنون/ 115). تحديد الهدف والغاية من أهم الأسرار الذاتية لتحقيق الإرادة للإنسان، لذلك يتطلّب منّا الكثير من الخطوات التي توصلنا إلى الهدف، والغاية التي نبحث عنها في الحياة. هناك صفات مهمّة يجب على الإنسان اكتسابها وتفعيلها في ذاته، وفي حياته وهي صفات ترقى بالنفس إلى المستوى العالي، والكبير التي تجعل الإنسان مميزاً في حياته، وله رؤية واضحة، وأبعاداً مستقبلية في حياته. من أهم هذه الخطوات، تربية النفس وتعوّدها على التنظيم، والتخطيط لأُمور الحياة من خلال ملاحظة الجانب التعبدي، والروحاني. وإدراك أهميّة الوقت، وأنّه أغلى الإمكانات المتاحة، وأنّه مورد لا يُمكن تعويضه واستغلاله باستمرار (الاستغلال الأمثل) «لا يتوقف لا يرجع للوراء». أيضاً، ليكن شعارك «الكون منظم فلا مكان فيه للفوضى». اجعل التنظيم، والتخطيط لأُمور حياتك، سلوكاً دائماً تستمع به، وتعلّمه من حولك. عوِّد نفسك على أن يكون لكلّ عمل تؤدّيه قصد وغاية، وهدف فالنفس كالطفل إذا تعوّدت شيئاً لزمته، إذا لم يكن لديك هدف، فاجعل لك هدفاً تحديده يومي - أسبوعي - شهري - سنوي - لكلّ عقد من السنين - للحياة فتعمل على استمرار لأهدافك. إرهاف الحواس وحسن توظيفها في الحياة. معرفة السُّنن الإلهيّة في تسيير الكون والحياة. التفاؤل الدائم والنظرة الإيجابية للمستقبل، وعدم الوقوع فريسة للتشاؤم، والإحباط. التخلّص من صفة التردد والاضطراب، وتنمية روح المغامرة والإقدام. «تقدّم إلى الأمام وإلّا ستبقى سجين الآن». المرونة في التفكير، والسلوك والتأقلم مع المستجدات، والظروف من خلال تقليب وجهات النظر، وتعدّد زوايا الرؤية وعدم إغلاق الذهن أمام تعدّد الاحتمالات، يتيح لك تعدّد الخيارات الممكنة، والمتاحة لك للوصول إلى هدفك. إذا فشلت في الإعداد لهدفك، فقد أعددت نفسك للفشل. كيف يُحدِّد الإنسان هدفه في الحياة؟ الإنسان قد يقع في طريق حياته العديد من الأهداف، منها ما يتعلّق بمعاشه في هذه الدُّنيا، ومنها ما يتعلّق بعلاقاته الاجتماعية، وغير ذلك أيضاً. إنّ الهدف الذي نرمي إليه ونودُّ التحدُّث عنه هو الهدف المتعلِّق بمجمل مصير الإنسان النهائي والأبدي. فأيُّ حديث عن هدف غير هذا الهدف هو حديث عن هدف ثانوي. ولذلك من المهم أن نعلم أنّ الأهداف في حياة الإنسان لها ترتيّبات من حيث الأهميّة، وفي النهاية كلّها تقع تحت ذاك الهدف الذي يتوقّف عليه مصير وسعادة الإنسان الحقيقية والأبدية. إنّ الله عزّوجلّ الذي يملك العلم المطلق، والحكمة والعدل هو الذي يعرف ما يصلح للإنسان وما ينفعه، وهو المخوّل لوضع الهدف اللائق والصحيح الذي يُمكن للإنسان الوصول إليه. والله عزّوجلّ لا تحكمه الغرائز والأهواء، ولا تحكمه العصبية العمياء كما هو عند بني البشر، والذي يتّصف بهذه الصفات هو الذي يجب أن نتوجّه إليه لنستقي منه الهدف النهائي لوجودنا في هذا الكون. إنّ الله عزّوجلّ أرسل لنا الأنبياء والرُّسل (عليهم السلام) ليُعرّفونا على الهدف من وجودنا في هذه الحياة. الهدف الذي خُلقنا لأجله هو الوصول إلى السعادة الحقيقية المتمثّلة بالكمال الذي يمنحه الله عزّوجلّ لعبيده الذين يُطيعونه ويعبدونه ولا يُشركون به شيئاً. فإذا أردت الهدف جِدْ وقوِّ إرادتَك الذاتية، واسعَ بكلّ جهدك، ورغبتك حتى تصل إليه بأي طريقة كانت، ولا تحجزك العوائق والأزمات، تجاوز كلّ التحدّيات التي تصادفها في حياتك وإن شاء الله تعالى بعزّك، وإرادتك تصل إلى كلّ ما تتمناه في الدُّنيا والآخرة.