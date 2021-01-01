الحكومة مُطالبة بخطة إنفاق قبل إقرار «الدين العام»

مال وأعمال

تعيد الحكومة عجلة دوران قانون الدين العام مرة أخرى، من خلال وضع تفصيلات على خطة انفاق الـ 20 مليار دينار التي تنوي اقتراضها من البنوك العالمية والاقليمية والمحلية، حيث كشف مصادر مطلعة لـ النهار أن نواباً طلبوا خطة تفصيلية حول انفاق مبلغ 20 ملياراً ومعرفة أي القطاعات التي ستستفيد منه على المدى الطويل، لافتة الى أن هذا التوجه ربما يدفع بالتعجيل باقرار القانون خلال يناير 2021. وأشارت المصادر الى أن الرفض النيابي السابق للقانون الحكومي المقدم للمجلس، سببه غياب رؤية تفصيلية لأوجه الانفاق وكيفية السداد وأي القطاعات التي سيوجه اليها القرض. وأوضحت أن اللجوء للاقتراض يأتي في ظل العجوزات المالية الكبيرة المتوقعة في ميزانية 2020/2021 والتي من المتوقع أن تصل الى 14 مليار دينار تقريباً، مع استمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وزيادة وتيرة النفقات الجارية التي سجلت 21.5 مليار دينار مقابل ايرادات تصل الى 7.5 مليارات، في واحدة من أكبر العجوزات المالية التي سجلتها الميزانية في تاريخ الكويت. وبينت أن نفاد سيولة الاحتياطي العام كان له بالغ الأثر على قدرة الحكومة في تدبير احتياجاتها الملحة، حيث دفعت تداعيات فيروس كورونا الى تخصيص نصف مليار دينار في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الجائحة ورفعت الانفاق الى مستوى 23 ملياراً، الى أن الحكومة تمكنت لاحقاً من خفضها الى 21.5 مليار دينار.

واستدركت بالقول: ان 2020 كان العام الأصعب في تاريخ الكويت، حيث حاصرت احتياجات كورونا وتراجعات النفط الحادة الأداء الحكومي اقتصادياً وكان لازماً على الحكومة اتخاذ تدابير تقشفية قاسية أبرزها: وقف سفر القياديين ووقف الانفاق على بنود التدريب في ميزانيات الجهات الحكومية بالاضافة الى التفكير الجاد نحو اعادة هيكلة وترشيد الدعومات وايصالها الى مستحقيها.

