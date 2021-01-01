«المدن» تتحول للربحية

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية تحول الشركة للربحية بنهاية تسعة الأشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الفترة 45.13 ألف دينار (148.46 ألف دولار)، مقابل خسائر التسعة أشهر الأولى بالعام الماضي البالغة 81.53 ألف دينار (268.21 ألف دولار).

كما نجحت الشركة في تقليص خسائر الربع الثالث من العام الجاري بنحو 97%، لتصل إلى 2.47 ألف دينار، مقارنة بخسائر نفس الفترة من العام السابق البالغة 81.53 ألف دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن خسائر الربع الثالث تعود إلى حصة الشركة من نتائج شركة زميلة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الأخرى.

