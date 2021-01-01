20 % انخفاضاً للخام في 2020

مال وأعمال

فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها «20 %» في 2020 إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصادات العالمية، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية إذ تقدم الحكومات تحفيزا.

وامس آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2 % إلى 51.55 دولاراً للبرميل وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 48.27 دولاراً للبرميل.

وزاد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من الضعف من المستويات المتدنية المسجلة في أبريل ليتخطيا عاما شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس ما تسبب في صدمة للمستثمرين في أنحاء العالم.

وتستعد مجموعة «أوبك+» لزيادة إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير وسط مراقبة تطورات الطلب على النفط.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس بنحو 0.1 % إلى 51.56 دولاراً للبرميل، كما انخفضت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.1 % عند 48.33 دولار للبرميل.

أضافت الشركات الأميركية منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين لم يشهد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي تغييرًا.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة «بيكرهيوز»، زاد عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 3 منصات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 267 منصة في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثين من ديسمبر.

في حين استقر إجمالي عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأمريكي عند 83 منصة.

