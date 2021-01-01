«الأهلي»: حماية العملاء أولوية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي أخيراً عن استكمال دوراته التدريبية لرفع معدلات الوعي والاهتمام لدى موظفي البنك بشأن «دليل حماية العملاء». وقد اشتملت هذه الدورات على شرح وتوضيح محتويات هذا الدليل لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح عن المعاملات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك إلى مختلف العملاء في جميع القطاعات، وذلك بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

ويتضمن «دليل حماية العملاء» مجموعة مهمة من الإرشادات والضوابط التي توفر بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء ضمن إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي. كما قام البنك بتحديث وتطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ومبادئ جديدة تتوافق مع متطلبات هذا الدليل وتفعيلها من خلال تدريب الموظفين وتوعيتهم لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

وتعد المحاضرات والدورات وورش العمل التي ينظمها البنك استكمالاً لجهوده في خلق بيئة ثقافية ومهنية مناسبة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء، وذلك ضمن إطار اهتمام البنك وحرصه على مصلحة عملائه والتزام البنك التام بالتعليمات والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي، كما أنها تعتبر أيضا من ضمن القيم الأساسية التي يؤمن بها البنك وهي الشفافية والنزاهة.

