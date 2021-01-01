«المتحد» يخدم عملاءه إلكترونياً

مال وأعمال

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات.

وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه فى يوم الأحد الموافق 03 يناير 2021 باعتباره عطلة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 04 يناير 2021.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة عطلة رأس السنة الهجرية التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء ، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

