10 مليارات دولار خسائر البورصة في 2020

مال وأعمال

تأثرت بورصة الكويت بتداعيات أزمة «كوفيد - 19» خلال عام 2020، وفقدت قرابة 3.3 مليارات دينار ـ ما يقارب 10.84 مليارات دولار، بسبب تأثير الأزمة على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة من 36.345 ملياراً بنهاية 2019 إلى 32.999 مليار دينار بنهاية 2020.

عوامل عديدة أرجعتها مصادر موثوقة لـ «النهار» عن أسباب تلك التراجعات أبرزها: الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات القطاع الخاص وكذلك مشروعات المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي انعكست سلباً على أداء السوق، بالإضافة إلى التراجعات الحادة لأسعار النفط، وتراجع التصنيف الائتماني للكويت خلال تلك الفترة وما سببته قضايا الفساد وغسل الأموال من التأثير سلباً على حجم التداولات.

وعلى الرغم من تلك العوامل السلبية، تمكنت الكويت من محاصرة تداعيات الفيروس رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط وانعكاسه سلباً على الايرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى تمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحقيق أرباح قياسية على أصولها الاستثمارية البالغة 123 مليار دينار، حيث حققت أرباحاً تقدر بحدود 4.7 مليارات دولار بنمو 611%.

وتزامن ذلك باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بحدود 8 مليارات دولار، على وقع ترقية البورصة لمؤشري MSCI ومؤشر ستاندارد آند بورز.

وفي سياق متصل، ودعت البورصة 2020 على انخفاض مؤشرها العام بواقع 3.88 نقطة ليبلغ مستوى 04.5546 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?07 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 263?18 مليون سهم تمت عبر 7679 صفقة نقدية بقيمة 29?05 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1?06 نقطة ليبلغ مستوى 4552?43 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 221?5 مليون سهم تمت عبر 4613 صفقة نقدية بقيمة 12?10 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6?27 نقاط ليبلغ مستوى 6051?07 نقاط بنسبة هبوط بلغت 0?1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41?6 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة بقيمة 16?9 مليون دينار (نحو 55?7 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6?5 نقاط ليبلغ مستوى 4636?35 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 192?2 مليون سهم تمت عبر 3511 صفقة نقدية بقيمة 10?7 ملايين دينار (نحو 35?3 مليون دولار). وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (تمدين ع) و(تعليمية) و(فنادق) و(تجارة) أما شركات (الاولى) و(ارزان) و(اهلي متحد) و(المدينة) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (خليج ت) و(بيت الطاقة) و(استهلاكية) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انجازاً تاريخياً، حيث بلغت أصولها الاستثمارية مع تحقيق 4.7 مليارات دولار أرباح بحجم نمو بلغت 611 في المئة، واستقطاب ما يقارب من 8 مليارات دولار من الترقية على مؤشري MSCI (6 مليارات دولار) ومليارا دولار من الترقية على مؤشر S&P Dow Jones.

