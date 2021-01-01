«هيئة الأسواق»: إدراج نموذج جديد لغسل الأموال

مال وأعمال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات بشأن تطوير قنوات التواصل بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم، الأمر الذي يمكن تلك الجهات القيام بدورها في استيفاء المتطلبات التنظيمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة بالالتزامات الواردة في أحكام المواد المنصوص عليها في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،

وفي هذا الشأن، قامت الهيئة بإدراج نموذج جديد في بوابة الهيئة الالكترونية ضمن حزمة خدمات إدارة الرقابة الميدانية بعنوان “التقرير السنوي للشخص المرخص له بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وتهدف هيئة أسواق المال من هذه الخطوة تمكين الأشخاص المرخص لهم من استيفاء الالتزامات الواردة في البند (5) من المادة (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بضرورة الاطلاع على النموذج الجديد في بوابة الهيئة الالكترونية، وموافاتها بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ابتداءً من 1 يناير وبحد أقصى 1 مارس من كل عام، من خلال النموذج المخصص له على بوابة الهيئة الإلكترونية، وعلى أن تشمل فترة البيانات المطلوبة ضمن التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من العام السابق.

