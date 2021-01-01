استحواذ إلزامي على أسهم «الكويتية السورية»

مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المُقدم من سالم عبدالله سالم الحوسني على جميع الأسهم المتبقية في الشركة الكويتية السورية القابضة. وقالت الهيئة في بيان على موقع البورصة ، إن عرض الاستحواذ المُقدم من الحوسني مقابل سعر 30 فلساً للسهم، موضحة بأن فترة التجميع سوف تبدأ اعتباراً من 13 يناير 2021 وحتى 14 فبراير من نفس العام. وأوضحت الهيئة أنه سيتم نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي وكافة المستندات المُتاحة للاطلاع على المواقع الإلكترونية الخاصة بشركة الاستثمارات الوطنية (مدير عملية الاستحواذ) وموقع «الكويتية السورية» (الشركة محل العرض). والجدير بالذكر أن سالم عبدالله الحوسني ومجموعته يمتلكون الحصة الأكبر في رأسمال «الكويتية السورية» بنسبة تقترب من 52%، تليها حصة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنحو 7.4%.

