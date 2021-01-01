إيقاف «صكوك» و«المال»

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال إيقاف التداول على أسهم شركتي المال للاستثمار وصكوك القابضة في بورصة الكويت، وذلك لأسباب مختلفة. وقالت الهيئة في بيان على الموقع الرسمي للبورصة، إن إيقاف سهم «المال» جاء بسبب وقوع الشركة في حالة «تعثر رئيسية»، وذلك لحين تصويب الاضطراب الإداري المُسبب لحالة التعثر وذلك في مدة أقصاها تاريخ 4 أكتوبر 2021. وأوضحت الهيئة أنها وجهت «المال» بضرورة تقديم خطة العمل لتصويب الاضطراب المالي وفقاً لنص المادة 8-2-4 من الفصل الثامن من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، على أن تلتزم الشركة بتقديم هذه الخطة خلال 10 أيام عمل من اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارتها. وعليه، فقد قررت الهيئة إيقاف سهم «المال» عن التداول ببورصة الكويت اعتباراً من تاريخ من امس حتى إشعار آخر. وبالنسبة لإيقاف سهم «صكوك»، قالت الهيئة إن الإيقاف يأتي لحين تزويد الشركة مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللازمة والوافية التي ستمكنه من إبداء الرأي على البيانات المالية للشركة، وذلك بمراعاة الوضع المالي لها والملاحظات الواردة ضمن تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.