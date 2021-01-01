«إيفا»: جدولة مديونية بـ 65.5 مليون دولار

مال وأعمال

أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا»، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن توصلها إلى اتفاق مع أحد الدائنين بخصوص جدولة مديونية على الشركة بقيمة 20.06 مليون دينار (65.5 مليون دولار). وقالت «إيفا» في بيان للبورصة ، إنه تم الاتفاق على جدولة الدين ليتم سداده على مدة 5 سنوات على دفعات ربع سنوية. وأوضحت أن الاتفاق مع الدائن الجديد - وهي شركة ذات صلة حلت محل البنك الأجنبي صاحب الدين الأصلي - على فائدة سنوية ثابتة بواقع 1.5%. وبينت «إيفا» أن الأثر المالي للاتفاق يتمثل في تحقيق ربح قدره 10.224 مليون دينار، وقد سبق الإفصاح عنه، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق المديونية لمدة 5 سنوات.