بورصات العالم تودِّع 2020 باللون الأحمر

مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأوروبية إذ يسوي المستثمرون مراكز في اليوم الأخير للتداول لعام 2020، بينما ضعفت المعنويات بسبب إجراءات العزل العام الواسعة النطاق في بريطانيا وأنباء عن أن الولايات المتحدة رفعت رسوما على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي. وأحجام التداول هزيلة، في ظل غياب العديد من المتعاملين عشية العام الجديد وإغلاق بورصات أوروبية رئيسة.

وسجل المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية انخفاضا 3.8% في 2020، ليتراجع في الأداء مقارنة مع الأسهم في آسيا وول ستريت التي ارتفعت قرب مستويات قياسية خلال التعاملات، إذ تتعرض السوق لضغوط بسبب ارتفاع سريع في الإصابات بفيروس كورونا وكذلك مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأنهى المؤشر DAX الألماني 2020 على مكسب 3.5% عند ما يقل بقليل عن أعلى مستوياته على الإطلاق. صعدت الأسهم الأميركية مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021 في أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 وآمال في مزيد من الدعم المالي. وقد أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 73.89 نقطة، أو 0.24 في المئة، إلى 30409.56 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 5.00 نقاط، أو 0.13 في المئة، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 19.78 نقطة، أو 0.15 في المئة، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام. وستاندرد اند بورز 500 مرتفع حوالي 16 في المئة عن مستواه في بداية العام إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66 في المئة من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس

ويتجه المؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

