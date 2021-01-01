«الكويت الوطنية» تدعو للمشاركة في مشروع «ذاكرة الكويت الرقمية»

علم ومعرفة

أطلقت مكتبة الكويت الوطنية عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة للمشاركة في حفظ التراث الفكري الوطني الكويتي.

وأوضحت ادارة المكتبة أنها تقوم بدور رئيس في حفظ وتوثيق التراث الفكري والثقافي لدولة الكويت، بصفتها مكتبة الدولة الرسمية، وذلك من خلال مشروع «ذاكرة الكويت الرقمية»، الذي يهدف إلى التحويل وحفظ رقمي لمجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والوثائق التي تناولت تاريخ دولة الكويت في جميع المجالات.

ودعت المكتبة المؤسسات والأهالي والأسر الكويتية الكريمة لإثراء هذا المشروع الوطني بنسخة من مقتنياتهم من الوثائق، والكتب النادرة لرقمنتها وإضافتها للمكتبة الرقمية للحفاظ عليها وتوثيقها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وحفظ نسخ منها للأجيال القادمة.

ويؤرخ مشروع (ذاكرة الكويت الرقمية ) لحضارة دولة الكويت ويخلد أسماء المميزين فيها لتبقى في ذاكرة الاجيال جيلا بعد جيل ، ويحرص هذا المشروع على توفير البيانات والصور لكل تلك الذاكرة، ويجمع المشروع تاريخ الكويت وتراثها المادي والفكري والأدبي تحت سقف واحد من خلال منظومة رقمية. كما يهدف المشروع، إلى توثيق وحفظ التراث والإنتاج الفكري والثقافي والإعلامي للكويت في مختلف أشكاله المقروءة والمسموعة والمرئية. ويعتبر المشروع من أبرز المشروعات الاستراتيجية للمكتبة الوطنية، ويضم المشروع عدداً كبيراً من الصور والمواد الفيلمية والسمعية والبصرية، وعقب الانتهاء من انجازه سيسهل المشروع على الباحثين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات التي يريدونها لأنه سيتيح لهم استخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (أو. سي. آر) التي تمكن المتصفح من البحث في المحتوى بالكلمة المطلوبة ومن ثم الوصول إلى الكتب والإصدارات التي وردت بها بما يسهل عملية البحث والقراءة بشكل كبير جداً.

