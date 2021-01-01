«مكتبة البابطين» أصدرت تقويم 2021

علم ومعرفة

أصدرت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي تقويمها السنوي للعام الجديد 2021م.

والمكتبة كعادتها في إصدار تقويمها السنوي فإنه يحمل المعلومات المتنوعة التي تهدف إلى نشر الثقافة ليصبح التقويم مصدراً من مصادر المعرفة والثقافة إضافة إلى هدفه الأساسي وهو معرفة التواريخ والأيام والعطل الرسمية.

وإطلالة المكتبة لهذا العام هو التعريف بإصدارات المكتبة المتنوعة، هذه الإصدارات التي تتضمن باقة منوعة في مختلف فنون المعرفة، حيث اصدرت المكتبة منذ افتتاحها في 8 أبريل 2006م مجموعة كبيرة من الاصدارات مثل كتاب «نوادر النوادر من الكتب» الذي صدر منه (20) جزءاً ضمن سلسلة «مكتبة عبدالكريم سعود البابطين» ، وكتاب «دليل الوثائق البريطانية لدول الخليج العربي في مكتبة عبدالكريم سعود البابطين»، وكتاب «وثائق مكتبة مدرسة النجاة الأهلية بمدينة الزبير»، وكتاب «وثائق أسر كويتية نجدية»، وكتاب «الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام» لابن الغملاس، وغيرها الكثير من الاصدارات النقدية والثقافية المختلفة، وهي إصدارات متنوعة قدمت للقارئ العربي الكثير مما يعزّز ثقته بثقافته العربية الثرية والمتجددة على الدوام.

وتأمل المكتبة من اصدار هذ التقويم أن يجد متصفح هذه المفكرة ما يذّكره بأن الأيام تتوالى، وأن علينا أن نغتنم لحظاتها لنقدم لوطننا وأمتنا ما يمكث في الأرض، لكي تكون أيامنا جديرة بأن تعاش وتدّون على صفحات الزمن، لا أن تمضي في طي النسيان.

