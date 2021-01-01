الرئيس العراقي يدعو إلى «عقد سياسي» جديد

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس ان بلاده بحاجة ماسة الى «عقد سياسي جديد» يؤسس لدولة قادرة ذات سيادة كاملة، وذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق.

وقال صالح، في كلمة مكتوبة موجهة الى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد، حسبما ذكر مكتبه الاعلامي في بيان «نحن بحاجة ماسة الى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على انهاء الأزمات التي تعصف بالبلد». وأضاف «لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها».

وأشار الرئيس العراقي الى ان «الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الاقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من اهم حقوقه المشروعة».

وشدد صالح انه «يجب ابعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشغل العراق دورا فاعلاً في احلال السلام والأمن في المنطقة»، لافتا الى انه «من غير الممكن ان يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والاخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي».

كما عبر عن امله في ان يكون عام 2021 عام رخاء وطمأنينة يتجاوز فيه البلد الصعاب، وتنتهي خلاله جائحة كورونا، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي «ما زلنا نعاني منها في العراق والمنطقة برمتها».

الى ذلك اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار. وقال الكاظمي، خلال كلمة في اعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، ان «عام 2020 هو عام القضاء الكامل على تنظيم «داعش» وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق امام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون افضل على المستوى الأمني».

ودعا الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة «كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من امكاناتها، لتحقيق النصر على الارهاب واعادة هيبة الدولة». كما اكد الكاظمي ان «ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار» مشددا على ضرورة رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي، وعدم اخفاء اي معلومات على المقر الأعلى لكي تتم المعالجة واعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث».

وأوضح ان «كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات ويجب الابتعاد عنها»، لافتا الى ان «عام 2021 يجب ان يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والايمان بها، وهذا التوجه الجديد نعمل عليه حاليا».

