«البنتاغون» ترفض التورط في حرب ضد إيران

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واشنطن - الوكالات: نقلت شبكة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تأكيدهم بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، قرر سحب حاملة الطائرات «نيميتز» من مياه الخليج لخفض التوتر مع ايران.

واستبعد المسؤولون في تصريحات خاصة لـ«سي ان ان» وقوع هجوم ايراني وشيك على القوات الأميركية، مؤكدين ان البعض في ادارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يبالغ في تصوير تهديد ايران واحتمال شنها هجوما انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.

وأقر المسؤولون بوجود انقسامات داخل البنتاغون بشأن مستوى التهديد الحالي من ايران والمليشيات المدعومة منها، مشددين على ان التوتر مرده معلومات استخباراتية ان ايران تخطط لمهاجمة القوات الأميركية.

لكنهم اكدوا انه لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة تشير الى هجوم ايراني وشيك على القوات الأميركية.

بدورها اعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي ان قاذفتين استراتيجيتين من طراز «بي-52» حلقتا فوق الخليج، للتأكيد على ما قالت انه التزام من جانب الجيش الأميركي تجاه امن المنطقة.

وقال قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، ان «القوات الأميركية جاهزة وقادرة على الرد على اي عدوان على الأميركيين ومصالح الولايات المتحدة».

وحذر ماكينزي من التقليل من قدرات اميركا على الدفاع عن قواتها او التصرف بشكل حاسم ردا على اي هجوم؛ لكنه اكد في المقابل، ان واشنطن لا تسعى الى الصراع من خلال هذه التحركات.

في المقابل، قال قائد فيلق القدس اسماعيل قآني خلال جلسة برلمانية مغلقة ان «الوجود العسكري الأميركي في المنطقة سينتهي قريبا».

وكانت ايران حذرت قبل يومين من اي تجاوز «للخطوط الحمراء» المتعلقة بأمنها في الخليج، وذلك بعد تقارير صحافية عن تحركات لغواصة اسرائيلية باتجاه المنطقة. وشددت على انها ستدافع عن نفسها ضد اي «مغامرة» قد تقدم عليها ادارة دونالد ترامب في ايامها الأخيرة.

